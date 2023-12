Auch in der Weihnachtszeit Vor allem ältere Menschen kommen zur Bonner Tafel

Vor dem festlich geschmückten Eingang der Bonner Tafel reihen sich die Menschen in die Schlange. Der Duft von Glühwein und Plätzchen liegt in der Luft. Wo sonst Lebensmittelkisten an Bedürftige verteilt werden, zieren Lichterketten, Weihnachtsbäume und Christbaumkugeln den Hof.