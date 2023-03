Fortbestand in Gefahr Bonner Tierarztmobil sucht Nachfolger

Sehnlichst wird jeden Mittwoch das Tierarztmobil des ETN (Europäischer Tier- und Naturschutz e. V.) vor dem Quartiersmanagement in Auerberg erwartet. Genauso, wie dienstags auf dem Brüser Berg und in Lannesdorf. Seit mehr als zwei Jahren ist die fahrende Tierarztpraxis zu einer festen Institution für mittellose Senioren geworden, die sich eine tierärztliche Behandlung nicht leisten können. Doch jetzt ist deren Fortbestand aufgrund einer (noch) fehlenden Nachfolge von Claudia Gomez in Gefahr.