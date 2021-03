Mal Danke sagen : Bonner unterstützen Lieblingsläden mit T-Shirt-Aktion

Bonn „#madanke“ steht groß auf den bunten T-Shirts, die drei Bonner entworfen haben, um die Lieblingsläden in der Krise symbolisch und finanziell zu unterstützen. Kulturstätten sowie die Gastronomie und der Einzelhandel können mitmachen.

Steuerrecht ist die größte Hürde

„Wir haben viel gelernt“, sagt Tautges und lacht. Das deutsche Steuerrecht sei die größte Hürde des Projekts gewesen. Einige Steuerberater hätten ihnen ganz davon abgeraten, weil das Finanzamt den Erlös aus dem Verkauf als Gewinn verstehen könnte, obwohl das #madanke-Team das Geld an die Lieblingsläden weitergebe. Steuerberater Heinz Nauroth habe ihnen aber Hoffnung gemacht und die Aktion pro bono, also unentgeltlich, unterstützt, erzählt Tautges.

Seit vergangener Woche verteilen die Bonner Flyer in der Stadt und werben auf Facebook und Instagram, um Kunden und Läden aufmerksam zu machen. Der erste Laden, der zugesagt hat, ist Tautges Lieblingsrestaurant Nudelei in Endenich. „Mein Geschäft ist seit einem Jahr stark betroffen durch die zwei Lockdowns“, sagt Sebastian Kraus. In seinem Laden bietet er seit 2008 hausgemachte Pasta an. „Man freut sich über jeden, der einem Zuspruch gibt, auch wenn der symbolisch ist“, sagt der 40-Jährige. Sein Restaurant beliefere auch Schulen und Kindertagesstätten in der Umgebung. Das laufe gerade eingeschränkt weiter. „So ist die Tür nicht ganz zu“, sagt Kraus. „Wirtschaftlich ist es aber eine Katastrophe.“