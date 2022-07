Kundgebung an der Uniklinik : Bonner unterstützen streikende Pflegekräfte

Venusberg Der Streik geht weiter: Pflegekräfte der Bonner Uniklinik übergeben 1000 Bürgerbriefe an den Klinikvorstand. Darin bekunden Bonner Bürger ihre Solidarität mit den Streikenden.

Die seit Wochen streikenden Pflege- und Fachkräften der Uniklinik Bonn haben Unterstützung aus der Bevölkerung. Um dies deutlich zu machen, hatten die Mitarbeitenden der Uniklinik bei Gesprächen mit Passanten in der Innenstadt mehr als 1000 Bürgerbriefe gesammelt, in denen die Bonner ihre Solidarität mit den Streikenden bekunden. Die Übergabe dieser Bürgerbriefe erfolgte am Mittwochmorgen bei einer Kundgebung vor dem Streikzelt an der Uniklinik. Die Pflege- und Fachkräfte hatten auch große Banner ausgebreitet, um auf ihre prekäre Arbeitssituation aufmerksam zu machen: „Ausgebrannt – Zeitnot – Unterbesetzt – Belastung – Ich kann nicht mehr!“, stand auf einem Plakat. „Die Qualität guckt in die Röhre“ auf einem anderen.