Rheinufer und Altstadt Bonner veranstalten Fußprozession zu Ehren der Heiligen Gertrud

Rund 25 Menschen haben sich am Freitagnachmittag in der Vogtsgasse in der Altstadt eingefunden – unmittelbarer in der Nähe des ehemaligen Standorts der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Gertrudiskapelle. Von dort startete eine Fußprozession zu Ehren der Heiligen Gertrud von Nivelles. Mit Liederzetteln ausgestattet ging es am Rhein entlang über das Rosental in die Heerstraße.