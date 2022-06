Ablenkung vom Alltag : Bonner Verein bietet Zirkus zum Mitmachen für ukrainische Kinder an

Unterricht im Freibad : Geflüchtete Kinder lernen in Bad Honnef schwimmen Die Schüler der Internationalen Sprachförderungsklasse am Siebengebirgsgymnasium lernen jetzt in Bad Honnef schwimmen. Unter ihnen sind auch Kinder, die mit ihren Familien vor dem Krieg in der Ukraine fliehen mussten.