Konzert in der Lutherkirche Bonner Vokalensemble behandelt Licht und Dunkelheit musikalisch

Zwischen den Chorbeiträgen gab es Musik für Geige solo, statt der Verschmelzung vieler zu einem Ganzen also der Blick aufs musizierende Individuum. Martina Theobald löste ihre Aufgabe vortrefflich und überzeugte mit feinem Spiel in Werken von Biber, Prokofieff und Bach. Ein großes Plus bei dem rund 40-köpfigen Ensemble sind ausgewogene Besetzung, exzellente Ausgewogenheit in den Stimmgruppen und ausgezeichnete Stimmkultur, was für einen tragfähigen, satten Klang sorgt, der für Piano-Mysterien wie für Forte-Ekstasen in der Lage ist. Kein Wunder also, dass Mendelssohns Repertoire-Hit „Richte mich Gott“ an Strahlkraft nicht zu überbieten war. Zurück ins 16. Jahrhundert führten Werke von Thomas Tallis. Dieser komplexen Linienkunst begegnete das Ensemble mit hinreißend geschmeidigem Gesang, den Ulrike Ludewig mit fein differenziertem Dirigat leitete. Überhaupt war zu spüren, dass Chorleiterin und ihr Ensemble eine harmonische Gemeinschaft bildeten, Erfolgsgarant für jeden Chor.