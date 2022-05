NRW-Landtagswahl : Bonner Wahllokale öffnen am Sonntag um 8 Uhr

Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bonn An diesem Sonntag ist Landtagswahl in NRW. Rund 230 000 Bonnerinnen und Bonner sind wahlberechtigt.

Die 177 Wahlräume im Bonner Stadtgebiet werden am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein. Knapp 230 000 wahlberechtigte Bürger mit Erstwohnsitz in Bonn hat die Stadt angeschrieben, um den neuen nordrhein-westfälischen Landtag zu wählen. Zu den Wahlberechtigen zählen all jene, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben und am Wahltag 18 Jahre alt sind.

Den zugesandten Wahlunterlagen ist die Adresse des jeweiligen Wahlraums für den Urnengang zu entnehmen. Die Wähler erhalten dort ihren Wahlschein und können zwei Stimmen abgeben. Mit der Erststimme können sie einen Direktkandidaten wählen. Wer am Ende die meisten Stimmen für sich verbuchen kann, zieht direkt in den Düsseldorfer Landtag ein. Mit der Zweitstimme wird über die Parteien abgestimmt und letztlich über das Verhältnis, in dem sie im Düsseldorfer Parlament vertreten sein werden. Zu diesem Zweck stellen die Parteien Listen mit Kandidaten auf. Einige Bonner Direktkandidaten haben aussichtsreiche Chancen, ins Landesparlament einzuziehen, auch wenn sie den direkten Einzug verpassen – allen voran NRW-Familienminister Joachim Stamp, der als Spitzenkandidat die FDP-Landeslist anführt.

Zwei Bonner Wahlkreise

Bonn ist in zwei Wahlkreise unterteilt. Der Wahlkreis Bonn I (Nummer 30) liegt im Norden Bonns und in Beuel, der Wahlkreis Bonn II (Nummer 31) im Süden Bonns und in den Stadtbezirken Bad Godesberg und Hardtberg. Es treten jeweils zehn Kandidaten an. Im Norden sind es Guido Déus (CDU), der den Wahlkreis 2017 direkt gewinnen konnte, Magdalena Möhlenkamp (SPD), Franziska Müller-Rech (FDP), Hans Neuhoff (AfD), Tim Achtermeyer (Grüne), Hanno von Raußendorf (Linke), Fenja Franz (Partei), Roger Stamm (MLPD), Arno Poltrock-Herder (Basis) und Fabio Sánchez Copono (Volt). Im Wahlkreis 31 tritt Christos Katzidis (CDU), erfolgreicher Direktkandidat von 2017, gegen Gabriel Kunze (SPD), Joachim Stamp (FDP), Sascha Ulbrich (AfD), Julia Höller (Grüne), Julia Schenkel (Linke), Dominique Meyer (Partei), Dirk Gintzel (Basis), Jan Wirths (Humanisten) und Thomas Rauch (Volt) an. Für die Zweitstimme können die Bonner eine von insgesamt 29 Parteien wählen.

Nach Möglichkeit sollten Wähler ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen, in jedem Fall aber ihren Personal- oder Reisepass. Landeswahlleiter und die Stadt empfehlen außerdem, in den Wahlräumen und möglichen Schlangen vor den Lokalen einen medizinischen Mund-Nase-Schutz aufzusetzen und nach Möglichkeit einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen. Handdesinfektionsmittel seien vor Ort. Wahlkabinen und Urnen würden regelmäßig desinfiziert und die Wahlräume gelüftet.

73.083 Briefwahlanträger

Nach Angaben der Stadt von Freitagnachmittag haben 73.083 Bürger Briefwahlanträge gestellt. Bisher gibt es 62.757 Rückläufe. Die Frist für einen Antrag auf Briefwahl ist am vergangenen Mittwoch verstrichen. Wer glaubhaft machen kann, dass Briefwahlunterlagen nicht angekommen sind, hat am Samstag noch die Möglichkeit, bis 12 Uhr in den Wahlbüros (Stadthaus, Rathäuser von Bad Godesberg, Beuel und Duisdorf) Ersatzunterlagen zu bekommen. Vor Ort kann am Samstag aber nur noch im Stadthaus gewählt werden. Die Landeswahlordnung sieht außerdem vor, dass bei nachweislicher Krankheit die Wahlbüros noch bis Sonntag, 15 Uhr, Unterlagen herausgeben dürfen, sofern eine Vollmacht vorliegt. Für den Einwurf von Wahlbriefen in den Bezirksrathäusern ist die Frist am Freitag verstrichen. Alle Wahlunterlagen, die bis Sonntag um 18 Uhr im auch nachts zugänglichen Briefkasten des Stadthaus eintreffen, oder bis dahin an der Information abgegeben wurden, werden hingegen mitgezählt.

Nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnt die Auszählung. Schnellmeldungen aus den Stimmbezirken überträgt die Stadt über den sogenannten Votemanager. Einsehbar sind sie über den Link www.bonn.de/landtagswahl.