Prozess gegen Youtuber : Bonner wegen Besitzes von Kinderpornografie angeklagt

Symbolfoto. Foto: Axel Vogel/dpa

Bonn Ein 32-jähriger Youtuber aus Bonn muss sich demnächst vor dem Amtsgericht verantworten. Bei ihm wurden zahlreiche kinderpornografische Inhalte sichergestellt.



Von Axel Vogel

Spektakuläre Wende im Fall des 32-jährigen Youtubers aus Bonn: Dieser hatte, wie berichtet, in der Vergangenheit Polizei, Staatsanwaltschaft, Rettungskräfte und Feuerwehr durch seine teils als unseriös und widerrechtlich empfundene Berichterstattung im Zusammenhang mit Unfällen und Polizeieinsätzen in Atmen gehalten. Wie das Bonner Amtsgericht jetzt mitteilt, hat die Staatsanwaltschaft Bonn nun aber beim hiesigen Schöffengericht in einem ganz anderen Deliktsbereich Anklage gegen den 32-Jährigen erhoben: Ihm wird der Besitz kinderpornografischer Inhalte vorgeworfen. Laut Amtsgericht wurden bei dem Mann bei einer Durchsuchung rund 200 Bild- und Videodateien sichergestellt. Diese zeigen sexuelle Handlungen, die an oder vor Mädchen im Alter zwischen geschätzten fünf bis zwölf Jahren vorgenommen wurden. Auf Anfrage wollte sich der 32-Jährige am Freitag nicht zu den Vorwürfen äußern.

Wie der General-Anzeiger erfuhr, war das belastende Material bei einer Durchsuchung seiner Wohnung im Januar 2019 von Ermittlern sichergestellt worden. Bereits mehrfach hatten Polizei und Kripo die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei ging es vordergründig um Verstöße gegen das Telekommunikationsgesetz und das Kunst- und Urheberrechtsgesetz.

Was in seinem Fall jetzt besonders schwer bei der Anklage wiegt: Der 32-Jährige, der seine Unfall- und Polizeiberichte bei Zeitungs- und TV-Redaktionen, vor allem aber in einem eigenen Youtube-Kanal veröffentlicht, ist auf Bewährung – und zwar wegen eines ähnlichen Delikts, das jetzt angeklagt wird: Vor zwei Jahren, 2015, war er schon einmal wegen des Besitzes kinderpornografischer Inhalte zu einer Freiheitsstrafe mit Bewährung verurteilt worden. Die Strafe ist nach Aussage des Amtsgerichts noch nicht erlassen.

Mehrere weitere Verfahren gegen 32-Jährigen

Das Bonner Amtsgericht betont in seiner Pressemitteilung auch, dass gegen den 32-Jährigen mehrere Strafverfahren anhängig sind. Dabei handele es sich überwiegend um mögliche Verstöße gegen das Kunst- und Urhebergesetz. Konkret wirft man dem Youtuber vor, die handelnden Polizeibeamten und sonstige Beteiligte bei Einsätzen gefilmt und die Aufnahmen ohne deren Zustimmung ungepixelt auf einem von ihm betriebenen Youtube-Kanal veröffentlicht zu haben. Auf diesem Kanal berichtet er über Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Kenntnis von diesen Einsätzen soll er sich durch das Abhören des Polizeifunks verschafft haben, so das Amtsgericht weiter. Hier sei ein weiteres Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Telekommunikationsgesetzes anhängig.