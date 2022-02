Das Chin‘s in der Kaiserpassage : Bonner will Modeladen seiner verstorbenen Partnerin weiterführen

Nach dem plötzlichen Tod seiner Lebensgefährtin Claudia Krüger will Ralf Franken das Chin's in der Bonner Kaiserpassage in ihrem Sinne weiterführen. Foto: Christine van den Bongard

Bonn Nach dem unerwarteten Tod von Claudia Krüger, Inhaberin des Chin‘s in der Bonner Kaiserpassage, will ihr Lebensgefährte Ralf Franken das bekannte Modegeschäft weiterführen. In einem emotionalen Post auf Facebook hat er sich öffentlich an Kunden und Bekannte gewandt.