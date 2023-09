Bonner Wirtschaftstalk zu „New Work“ Mit Kuschelecken und KI gegen den Fachkräftemangel

Es herrschen mitunter klare Vorstellungen darüber, wie die neue Arbeitswelt auszusehen hat: Büros mit Bällebecken etwa, in denen IT-Mitarbeiter gemütlich arbeiten können, oder Kuschelecken zum gelegentlichen Ausspannen. „Ist das alles nur Chichi?“, fragt GA-Chefredakteur Helge Matthiesen an diesem Mittwochabend seine drei Gesprächspartner, mit denen er im Kammermusiksaal des Beethovenhauses Bonn sitzt. Es ist der 58. Bonner Wirtschaftstalk, Thema: „New Work“. Ein riesiger Komplex, angefangen bei neuen Arbeitszeitmodellen über divers zusammengesetzte Teams bis hin zu Künstlicher Intelligenz. Und alles unter der Leitfrage: Können wir so den Fachkräftemangel bekämpfen?