Bonner Wissenschaftsnacht : Mit Schuhen aus Ananasfasern in die Zukunft laufen

Foto: Stefan Knopp

Bonn Rennautos und Nachhaltigkeit – geht das? Das ist nur eine von vielen spannenden Fragen, die bei der Bonner Wissenschaftsnacht beantwortet wird.



Von Stefan Knopp

Wie kann zoologische Forschung gegen das Artensterben helfen? Warum ist die Energie der Redox-Flow-Batterie sauber? Welche Möglichkeiten gibt es, um die Landnutzung in Afrika zu optimieren? Und was hat der Bau von Rennautos mit Nachhaltigkeit zu tun? Die 13. Bonner Wissenschaftsnacht bietet seit Donnerstag Antworten.

Die Veranstaltung der Stadt in Kooperation mit der Bonner Universität sowie den Kreisen Rhein-Sieg und Ahrweiler kommt etwas verändert daher. Nicht ein großes Zelt steht auf dem Münsterplatz, es sind mehrere kleine. Und diese Zeltstadt des Wissens erstreckt sich auch über den Bottler- und den Friedensplatz.

Das ist der Planung in Coronazeiten geschuldet, erklären Gisela Nouvertné und Laura Bittner von der Stabsstelle Wissenschaft der Stadt Bonn. Der Vorteil: Die kleinen Pavillons könne man besser lüften. „Und die einzelnen Institutionen können sich individueller darstellen“, so Nouvertné. Allerdings müsse man für die Zeltstadt mehr nächtliches Sicherheitspersonal einstellen, und größere Gerätschaften passen nicht in die Zelte.

Der transdisziplinäre Forschungsbereich Sustainable Future (nachhaltige Zukunft) der Uni Bonn stellt den Phenorob vor, der mit GPS, Sensoren, Düsen und Kameras Probleme auf dem Feld erkennen und dem Menschen viel Arbeit ersparen könnte. Auch Drohnen zur Datenaufnahme kommen zum Einsatz – Landwirtschaft der Zukunft.

Im Zelt nebenan findet man Beispiele für Alltagsprodukte aus Biomasse, etwa Schuhe aus Ananasfasern und Gummireifen aus russischem Löwenzahn. Für solche Dinge arbeiten mehrere Disziplinen zusammen: Landwirte, Ökologen, Ingenieure und andere.

Selbst gebaute Rennautos

Studenten der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg nehmen mit selbst gebauten Rennautos an einem internationalen Wettbewerb teil. Man will sie für nachhaltige Leichtbauweise und Antriebe sensibilisieren. Darauf kommt es auch beim Zukunftsflugzeug an – das erfährt man am Stand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Aber auch bei der Flugzeugproduktion könne man vieles verbessern, sagte Jan Bode, Leiter des Projektes Luftfahrtforschung. Dafür müsse man Forschung und Unternehmen zusammenbringen.

Kreisberechnung beim Brunnen am Bottlerplatz

Weltraumbeobachtung, Müllvermeidung, Neurobiologie: Die Angebote in den Zelten sind vielfältig. Schulklassen können bei der Jungen Uni mathematische Spaziergänge machen, bei denen es etwa um die Symmetrie von Gebäuden wie dem Alten Rathaus und um Kreisberechnung beim Brunnen am Bottlerplatz geht. Nebenan können Menschen ab 60 Jahren einen Gesundheitstest machen und sich Tipps zur richtigen Ernährung abholen. Ihr Ergebnis sei „im Normbereich“, sagte eine Bonnerin, die der Präsentation der Forschungsbereiche viel abgewinnen konnte. „Ich finde es sehr interessant, dass die mal rausgehen aus den Instituten und die Bevölkerung darüber informieren, was im Hinterstübchen passiert“, sagte sie.