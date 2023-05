Schlemmermeile in Bonn Auf dem Wochenmarkt können Besucher jetzt auch sitzend schlemmen

Seit rund sieben Jahren wächst die Schlemmer-Ecke auf dem ansonsten grünen Wochenmarkt in Bonn. „Grün“ heißt er, weil hier nur Obst und Gemüse, Blumen und Pflanzen angeboten werden dürfen. Und zusätzlich gibt es die Foodtrucks. Angefangen habe alles mit einer „Currywurstbude“, sagt Inge Hankammer. Sie leitet den Wochenmarkt Bonn, der von Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr geöffnet hat. „Das ist doch zu einer schönen Schlemmermeile gewachsen“, sagt sie. Jeder Anbieter hatte seine eigenen Stehtische dabei, manche mit Pavillon, manchmal in hoher, manchmal in niedriger Qualität, und jeder in einer anderen Farbe.