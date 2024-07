Hilfe für Traumazentrum in der Ukraine Bonner Zahnarzt spendet Praxisausstattung für Cherson

Auch wenn sie gerade erst vom letzten Hilfstransport zurückgekehrt ist, wird sie in ihrem Engagement für die Menschen in der Ukraine nicht nachlassen. „Manchmal kennen wir uns lange und arbeiten sogar zusammen in einem Unternehmen. Manchmal kommen wir mit neuen Leuten zusammen, um bestimmte Projekte zu realisieren. Eines ist jedoch immer klar: Wenn Menschen zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen, sind viele Dinge möglich. Hier ist ein kleines Beispiel für ein Projekt, das wir in weniger als einer Woche auf die Beine gestellt haben“, sagt sie. Sie will nicht nur die Bürger für diese Idee gewinnen, sondern auch die Geschäftsleute in der Region. Denn „neben den Hilfslieferungen für die Menschen vor Ort müssen wir auch Unternehmen mit ins Boot nehmen. Die Ukraine braucht einen Warenaustausch auf wirtschaftlicher Ebene“, sagt Gabrielyan. „Wir sind sicher, dass es noch mehr Dinge gibt, die wir für unsere Partnerstadt Cherson tun können.“