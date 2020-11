Bonn Die Bonner Zwillinge Leonie und Sophie Klassen nennen sich in den sozialen Netzwerken „Lesotwins“. Aktuell haben die Schwestern rund 265.000 Follower auf Instagram und mehr als 2,3 Millionen auf TikTok.

Liken, teilen, kommentieren: Vor allem junge Menschen veröffentlichen ganz selbstverständlich Videos und Fotos aus ihrem Leben in den sozialen Netzwerken wie Instagram oder TikTok und lassen Millionen von Followern daran Anteil nehmen. Diese verbreiten die Inhalte im Netz weiter und machen ihre Stars so zu Internetberühmtheiten.

„Wir hassen es, verglichen zu werden“

Die beiden fühlen sich wohl in ihrer Rolle als Instagram-Zwillinge und wollen nicht auseinanderdividiert werden. „Wir hassen es, verglichen zu werden“, betont Leonie. Für die Follower wäre das sowieso nicht so leicht – die Zwillinge sehen sich zum Verwechseln ähnlich und sind auf den ersten Blick kaum voneinander zu unterscheiden.

Worum geht es in ihren Posts? Es geht um das Leben der beiden 21-Jährigen, es geht – wie bei so vielen anderen Influencern – um Yoga, Kochen sowie schöne Fotos von Ausflügen und Reisen. Die beiden drehen kleine Kochvideos – ein beliebtes Format bei Instagram – wobei es auch mal nur in der Mikrowelle gekochte Nudeln mit Cheddar sein dürfen. Beim Publikum kommt das gut an. Das Rezeptvideo „Mac and Cheese“ hat 42.000 Aufrufe.