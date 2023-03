Ein lebenswichtiger Begleiter 15-jährige Bonnerin braucht Spenden für die Ausbildung ihres Epilepsie-Warnhundes

Schon mehrfach hat die junge Hündin bewiesen, dass sie den richtigen Spürsinn hat. „Und wir mussten lernen, auf ihren Instinkt zu vertrauen“, sagt Meike Hemmersbach. „Wir haben oft gedacht, dass sie einfach nur verspielt ist und haben ihr Verhalten falsch gedeutet.“ Sie erinnert sich beispielsweise an einen Morgen, an dem sich Milka vor die Wohnungstür legte und damit Mutter und Tochter den Ausgang versperrte. „Wir bekamen sie einfach nicht weg“, erzählt Luisa. Wenig später merkte die Schülerin dann, weshalb ihre Hündin so reagierte. „Ich bekam einen Anfall und es ging mir wirklich sehr schlecht. Wie gut, dass ich nicht zur Schule gegangen bin“, sagt sie und streichelt ihrem Tier zärtlich übers Fell. An einem anderen Morgen legte sich Milka dann auf die Kleider, die Luisa anziehen wollte. Trotz guten Zuredens bewegte sie sich keinen Zentimeter zur Seite. Auch damals hatte die Hündin registriert, dass sich der Gesundheitszustand des Mädchens rapide verschlechterte.