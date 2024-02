Wieso dauert das so lange? Bonnerin wartet seit Monaten auf den Umtausch ihres Führerscheins

Astrid Willecke ist weder zu schnell gefahren, noch hat sie einen Unfall verursacht oder wurde mit Alkohol hinter dem Steuer erwischt. Trotzdem hat sie derzeit keinen Führerschein. Denn die Bonnerin mit dem Jahrgang 1965 ist aufgrund der dritten EU-Führerscheinrichtlinie verpflichtet, ihr in die Jahre gekommenes „gräulich, wachsartiges Papier“ umtauschen zu lassen. Bis zum 19. Januar 2033 sollen nämlich alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, in den einheitlichen EU-Führerschein umgetauscht werden. Der graue Lappen, die rosa Pappe oder die weiße Plastikkarte werden so zur fälschungssicheren Chipkarte. Um die Behörden zu entlassen, gibt es dafür gestaffelte Fristen. Die 58-jährige Bonnerin ist daher mit den Jahrgängen 1965 bis 1970 und dem Ausstellungsdatum vor 1999 angehalten, das alte Modell bis zum 19. Januar dieses Jahres modernisieren zu lassen.