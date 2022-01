Personalie in der Evangelischen Kirche im Rheinland : Mit Bonner Erfahrungen nach Düsseldorf

BONN Wibke Janssen, bislang Pfarrerin an der Liebfrauenschule, wird ab September Oberkirchenrätin der Evangelischen Kirche im Rheinland. Sie bringt Ideen mit, wie die Austrittswelle gestoppt werden kann.

Religionsunterricht an der Liebfrauenschule

Die promovierte Theologin war von 2009 bis 2011 Seelsorgerin am Uniklinikum Bonn. Die 56-Jährige lehrte schon an Hochschulen in Frankfurt und Bochum. Derzeit ist sie im evangelischen Religionsunterricht an der Erzbischöflichen Liebfrauenschule in der Bonner Südstadt tätig. Auf dem Parkett des Kirchenkreises Bonn ist die eloquente Protestantin als zweite Stellvertreterin des Superintendenten eine bekannte Größe. 2020 war sie Dietmar Pistorius zwar bei der Wahl zum Bonner Superintendenten unterlegen. Auch um die Pfarrstelle an Bonns Stadtkirche, der Kreuzkirche, hatte Janssen sich 2021 beworben. In der Landeskirche fasste die selbstbewusste und durchsetzungsfähige Theologin in den letzten Jahren jedoch sofort erfolgreich Fuß: als einflussreiche Vorsitzende des Ständigen Theologischen Ausschusses der rheinischen Kirche.