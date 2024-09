25. BonnFest „Wir wollen auch Menschen im Umland zeigen, wie schön unsere City ist“

Parallel zum BonnFest fanden am Samstag verschiedene Kundgebungen in der Innenstadt statt. Unter anderem demonstrierten acht Umweltaktivisten von Extinction Rebellion an der Ampelanlage am Koblenzer Tor. Der Verkehr wurde laut der Polizei Bonn nicht beeinträchtigt. Auch die anderen Kundgebungen blieben friedlich. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Quartiersmanagements im Macke-Viertel am heutigen Standort fand auf dem Frankenbadplatz ein Stadtteilfest statt. Die Besucher feierten bei Musik, Kaffee und Kuchen die Vielfalt im Viertel.