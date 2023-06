BonnLive-Künstler erinnern sich an Auftritte in Bonn „2003 hatten wir einen komplett nackten Flitzer auf der Bühne“

Beuel · Viele Künstler kommen derzeit wieder in die Bundesstadt, um bei BonnLive Konzerte auf dem Telekom Campus zu geben. Nicolas Ottersbach haben Sie erzählt, was sie mit der Stadt verbinden und auf was man sich bei ihren Auftritten freuen darf.

09.06.2023, 10:43 Uhr

Die Sportfreunde Stiller treten am 9. Juni bei BonnLive auf dem Telekom Campus auf. Foto: Matthias Balk

Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn

Herr Lombardi, worauf können sich Ihre Gäste freuen?