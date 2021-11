Neues System 2022 : Bonnorange beendet umstrittenes Sperrmüll-Pilotprojekt

Bonn Bonnorange beendet Ende dieses Jahres sein umstrittenes Pilotprojekt „Sperrmüll auf Abruf“. Ab dem kommenden Jahr gilt ein neues System für das gesamte Bonner Stadtgebiet.

Bonnorange will ab der kommenden Woche Informationsschreiben an die mehr als 36 000 Haushalte schicken, die drei Jahre lang am umstrittenen Pilotprojekt „Sperrmüll auf Abruf“ teilgenommen haben. Nach schlechter Bewertung bei einer im Spätsommer 2020 durchgeführten Umfrage und der Entscheidung des Stadtrats vom 16. September gegen das Projekt endet es zum 31. Dezember (der GA berichtete).