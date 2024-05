Lieber Eisbecher statt Eisheilige Bonnorange erklärt den Winter offiziell für beendet

Sind 28 Grad am 1. Mai ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Winter vorbei ist? Es fühlt sich so an, wenn man mit nackten weißen Beinen im Eiscafé sitzt. Aber immerhin stehen noch die Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai bevor, die nichts mit Speiseeis zu tun haben. Nach dem launischen April, als viele die Blumentöpfe zu früh nach draußen gestellt haben, bangen Bonner Gärtnerinnen und Gärtner noch um verfrorene Feigenbäume und Hortensien. Ihnen hat der Frost sichtlich zugesetzt. Also vielleicht zu früh gefreut?