Müllabgabe am Wochenende Bonnorange findet kein Personal für längere Öffnung der Wertstoffhöfe

Warum ausgerechnet der Standort in Bad Godesberg und nicht jener an der Müllverwertungsanlage samstags geöffnet ist, dafür gibt es einige Gründe, wie Bonnorange-Sprecher Jérôme Lefèvre 2020 erläuterte. Ein Vorteil sei etwa, dass der Abgabebereich und der Abtransport räumlich getrennt seien. So könne das samstags anfallende hohe Verkehrsaufkommen entzerrt werden. Dies sei nämlich der Tag, an dem die meisten Leute geballt kämen. Im Bad Godesberger Wertstoffhof stünden die Container an einer weiteren Fahrbahn rund um die Abgabestelle und könnten von dort abtransportiert oder auch mal zwischengelagert werden, so Lefèvre. Zudem sei der Durchgangsverkehr dort nicht so hoch wie Am Dickobskreuz, wo eine lange Schlange die Gewerbefahrzeuge blockiere.