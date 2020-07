Fall vor dem Arbeitsgericht : Bonnorange-Mitarbeiterin schwärzt Kollegen an und wird abgemahnt

Bonn. Ein Streit bei Bonnorange landet vor dem Bonner Arbeitsgericht: Eine Mitarbeiterin äußerte sich negativ gegenüber einem Kollegen und wurde abgemahnt. Zeugen sagen gegen die Klägerin aus.

Dass der Schuss nach hinten losgehen kann, wenn man sich am Arbeitsplatz negativ über Kollegen auslässt, zeigt ein Fall, der am Bonner Arbeitsgericht verhandelt wurde. Es ging um die Frage, ob eine Mitarbeiterin von Bonnorange einen Kollegen bei ihrem Vorgesetzen anschwärzen oder lediglich ihre Wahrnehmung mitteilen wollte. Zum Prozess hatte der Kammervorsitzende neben den gegnerischen Parteien auch Zeugen geladen.

Der zweite Zeuge, ein Geschäftsbereichsleiter, brachte mehr Klarheit in die zeitweise für unbeteiligte Personen doch etwas befremdliche Diskussion. Auch an den Geschäftsbereichsleiter hatte sich die Mitarbeiterin gewandt. Anlass seien die Probleme im Büro an jenem Tag gewesen, doch später sei sie auf den erkrankten Kollegen zu sprechen gekommen. „Wissen Sie, dass er in der Dienstzeit einen Ofen gekauft hat“, habe sie ihm gesagt. Da sei er hellhörig geworden, weil am Morgen der Betriebsleiter ihm von einem Telefonat mit dieser Mitarbeiterin berichtet habe, bei dem etwas „Delikates“ gesagt worden sei. „Ich dachte dann, dass es darum gehen könnte“, sagte der Zeuge. Er habe der Frau erklärt, er gehe der Sache nach. Doch die Mitarbeiterin habe nicht locker gelassen und sei immer wieder auf den Kollegen zu sprechen gekommen. „Darüber war ich ziemlich verärgert“, erinnert sich der Zeuge. Er berichtet dann, der beschuldigte Kollege sei nachweislich mit einem anderen Mitarbeiter auf Dienstfahrt gewesen und habe mit einer Quittung belegen können, den Ofen nach Dienstschluss gekauft zu haben.