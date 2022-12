Entsorgung von Altpapier : Bonnorange soll Verteilung von Papiercontainern prüfen

Bonn Bonnorange soll die Verteilung öffentlicher Papiercontainer und den Einbau von Unterflurcontainern prüfen. Das hat der Stadtrat beschlossen. Ab dem 1. Januar setzt Bonnorange die Abholung von Papierbündeln aus.

Ab dem 1. Januar will der kommunale Abfallentsorger Bonnorange gebündeltes Papier nicht mehr abholen, sondern nur noch die blauen Tonnen. Bonnorange begründet das vor allem mit dem Arbeitsschutz, also möglichen gesundheitlichen Auswirkungen auf die Mitarbeiter. Für Unmut sorgte das bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, denen der Platz für eine solche Tonne fehlt, die Bonnorange kostenlos zur Verfügung stellt. Der Stadtrat hat nun in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig einen Koalitionsantrag beschlossen, dass die Verwaltung mit Bonnorange darüber spricht, wie sich die Kommunikation mit den Kunden verbessern ließe.