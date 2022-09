Bonns Fünfte : Amokalarm an Bonner Schule löst Polizeieinsatz aus

An der Gesamtschule Bonns Fünfte ist Amokalarm ausgelöst worden. Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften ausgerückt. Foto: Petra Reuter

Kessenich An Bonns Fünfter in Kessenich ist am Montagvormittag ein Amokalarm ausgelöst worden. Laut Polizei gibt es keine Anhaltspunkte für eine Gefahrenlage.



In der städtischen Gesamtschule Bonns Fünfte in Kessenich ist am Montagvormittag ein Amokalarm ausgelöst worden. Wie die Polizei mitteilte, gibt es zurzeit keine Hinweise auf eine Gefahrenlage. Nach GA-Informationen haben womöglich Techniker den Alarm bei Arbeiten ausgelöst. Dennoch ist die Polizei mit Einsatzkräften aus Bonn und Köln vor Ort.

Die Straße rund um die Schule war zeitweise abgesperrt worden, die Polizei kreiste zudem mit einem Hubschrauber über der Schule.

Weitere Berichterstattung folgt.

