Gesamtschule in Kessenich „Bonns Fünfte“ von Wasserrohrbruch betroffen

Auf dem Gelände der Kessenicher Gesamtschule „Bonns Fünfte“ in Kessenich ist an diesem Freitagvormittag ein Wasserrohr gebrochen. Das Rohr brach laut einer Pressemitteilung von BonnNetz am heutigen Vormittag in der Eduard-Otto-Straße. Das Wasser lief nach Informationen der Stadtwerke in einen Hausanschlussraum der Schule.