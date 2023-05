Bonsai-Ausstellung im japanischen Garten in Bonn Kleine Bäume, große Kunst

Wer sich die Ausstellung im japanischen Garten ansehen möchte, der kann das über das Pfingstwochenende noch bis Montag im japanischen Garten tun. Am Sonntag ist sie zwischen 9 und 18 Uhr zugänglich, am Pfingstmontag bis 17 Uhr. Tipps direkt vom Experten Ralf Beckers gibt es außerdem am Montag um 13 Uhr. Da lädt Beckers, der seit 20 Jahren Bonsaienthusiast ist und mittlerweile professionell die Bäumchen gestaltet, zu einer Vorführung ein, bei auch Besucher ihre Heimexemplare mitbringen können. Der interessanteste Baum kann außerdem einen Workshop beim Profi gewinnen.