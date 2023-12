Pläne für 2024 Kölner Club „Bootshaus“ übernimmt Elektrobühne bei Rhein in Flammen

Die Planungen für Rhein in Flammen nehmen Gestalt an. Erstmals wird laut Stadt der preisgekrönte Kölner Club „Bootshaus“ das Programm der Elektrobühne übernehmen. An allen drei Veranstaltungstagen von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Mai, wird dabei auf der kleinen Blumenwiese elektronische Musik angeboten. Am Familientag, der sonntags stattfindet, werden zudem bekannte Akteure aus dem Kinderkanal „Kika“ von ARD und ZDF auf der Bühne stehen.