Langzeitbaustelle Bornheimer Straße Gefährlicher Hindernislauf für Fußgänger

Ein weiteres Ärgernis ist für Hildegard Kinzel die Streckenführung der Linienbusse. Sie würden wegen Falschparkern immer wieder ausgebremst. Unübersichtlich sei zudem die Situation am Haupteingang zum Alten Friedhof. „Dort ist nicht erkennbar, wie Fußgänger zur Ampel am Leoninum gelangen können“, bemängelt sie. Kinzel hat jetzt einen Bürgerantrag bei der Bezirksvertretung Bonn gestellt. Damit will sie erreichen, dass sich die Politik mit der Verkehrssituation für Fußgänger beschäftigt. Außerdem regt sie an, die Streckenführung der Buslinie 602 stadtauswärts für die Dauer der Baustelle über die Thomastraße zur Ellerstraße zu ändern.