Baustelle Bornheimer Straße Tiefbauer legen Leitungen händisch frei

Der Blick in die Baugrube an der Ecke Bornheimer Straße/Hochstadenring ist für den Laien verwirrend. So viele Kabel, Rohre und Leitungen. Die einen für Wasser, die anderen für Gas, Strom und die Signaltechnik der Ampelkreuzung, die Kanäle sind auch zu sehen. Geordnet ist das alles schon, aber an manchen Stellen auf dieser Großbaustelle der Bornheimer Straße zwischen dem Alten Friedhof und der Ellerstraße eben nicht so, wie es im Zuge des Umbaus für die neue Infrastruktur nötig ist.