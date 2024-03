Verkehrsprobleme am Dienstagabend Fahrbahn der Bornheimer Straße in Bonn abgesackt

An der Bornheimer Straße in Bonn ist am Dienstagabend ein Teil der Fahrbahn abgesackt. Das bestätigte Stefanie Zießnitz, Pressesprecherin der Stadtwerke Bonn (SWB), auf Anfrage. Demnach sei auf Höhe der Viktoriabrücke die Straße abgesackt. Auf X, ehemals Twitter, teilten die SWB gegen 18 Uhr mit, dass die Busse umgeleitet wurden. Demnach waren die Linien 602, 604, 605 und 550 betroffen, die Haltestellen Heerstraße, Eifelstraße, Frankenbad und in Richtung Norden die Ellerstraße konnten nicht angefahren werden. Es bildete sich zeitweise ein langer Stau rund um den Bereich.