Baustelle Bornheimer Straße : Welche Routen die Stadt wegen der Einbahnstraße empfiehlt

56-Jährige in Bonn schwer verletzt : Warum es an der Viktoriabrücke für Radfahrer gefährlich bleibt Schon wieder ist es an der Ecke Viktoriabrücke/Bornheimer Straße nach einem Verkehrsverstoß zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Radlerin schwer verletzt worden ist. Was ist so gefährlich an der Stelle?