Botanische Gärten in Bonn Auf Weltreise in Poppelsdorf

Wer in den Sommerferien daheimgeblieben ist, dem sind die Botanischen Gärten in Bonn empfohlen. Besucher können dort bei Regenwetter und Sonnenschein eine Vielfalt an Pflanzenarten erkunden. Wer etwas Zeit mitbringt, sieht in den Baumkronen Eichhörnchen flitzen und am Boden Mauereidechsen in der Sonne liegen. Nicht nur in den Gewächshäusern kann man sich auf eine kleine Weltreise begeben, auch der Nutzpflanzengarten bietet eine Auswahl aus nah und fern. Und wer einfach die Ruhe sucht, kann sich zum Beispiel mit einem Buch auf eine der vielen Sitzgelegenheiten niederlassen und den Vögeln beim Zwitschern zuhören. Ein Spaziergang durch die Botanischen Gärten ist wie Urlaub machen, nur eben für ein paar Stunden. Beim Verlassen des Geländes wird der Akku bestimmt ein Stück voller sein als zuvor.