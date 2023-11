Trendsport Bouldern Die Warteliste für Bonner Boulderwillige ist lang

Bonn · Wer einmal an einer Wand in Südafrika hing und fast nicht weiterkam, weiß, woran es beim Bouldern, beim Klettern an Felsen, ankommt. Philipp Hartung gibt seine Erfahren an Bonner Kletterwillige weiter. Wer neu dazukommt, braucht allerdings erst Geduld, dann eine Menge Kraft.

14.11.2023 , 13:26 Uhr

Philipp Hartung arbeitet seit zehn Jahren im Boulders Habitat. Foto: Alessandra Fahl

Von Alessandra Fahl

