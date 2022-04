Geschäftsführer des Bouvier Verlags : Bonner Buchhändler Thomas Grundmann ist gestorben

Bonn Der Bonner Verlagsbuchhändler Thomas Grundmann ist gestorben. Er war ab 1981 Geschäftsführer des Bouvier Verlags gewesen, der vielen Bonnern noch in guter Erinnerung geblieben ist.

Seit neun Jahren hat die Buchhandlung Bouvier in der Innenstadt bereits geschlossen, trotzdem werden sich viele Bonner noch an die alte Universitätsbuchhandlung in der City erinnern. 2013 wurde das Geschäft ganz geschlossen. Der von Thomas Grundmann geführte Bouvier Verlag bestand weiter.