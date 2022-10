Mitarbeiter räumen Gebäude : Feuerwehreinsatz nach Brand bei Haribo in Bonn

Bonn Feuerwehr und Rettungsdienst eilten am Montagabend zum Betriebsgelände von Haribo nach Kessenich. Ein Fehlalarm konnte während der Anfahrt ausgeschlossen werden.

Durch eine automatische Brandmeldeanlage bei Haribo in Kessenich, wurden Feuerwehr und Rettungsdienst am späten Montagabend auf den Plan gerufen. Alarmsirenen und Warnsignale machten lautstark und sichtbar auf den Vorfall aufmerksam. Als die Rettungskräfte auf dem Betriebsgelände an der Hans-Riegel-Straße in Kessenich eintrafen, hatten sich die Mitarbeiter der Spätschicht bereits auf dem Sammelplatz in Sicherheit gebracht.