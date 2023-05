Wegen Falschparkern Feuerwehr muss Brand in Bonn mit Gartenschlauch bekämpfen

Fest stehe: Auch ohne Gartenschlauch hätte man das Feuer löschen können, so Frenser. Ein Löschzug, der bei einem solchen Brand ausrückt, hat rund 500 Meter B-Schläuche sowie weitere, schmalere C-Schläuche an Bord. Noch mehr wird es, wenn weitere Einheiten anrücken. „Aber die Leitung zu legen, dauert eine gewisse Zeit. Für uns war der Gartenschlauch die schnellste und adäquateste Lösung.“ Besonders machte die Situation zudem, dass man von keiner anderen Stelle aus den Brand erreichen konnte. „Sonst haben wir oftmals die Möglichkeit, über eine andere Straße anzurücken“, sagt Frenser. Dass man vollkommen durch Falschparker blockierte werde, komme nur selten vor. Eng und damit fordernd für die Feuerwehrleute am Steuer werde es häufiger, gerade in den schmalen Straßen der Altstadt oder in Muffendorf. Deshalb gibt es regelmäßig Ausbildungs- und Kontrollfahrten. An letzteren nimmt auch immer wieder das Ordnungsamt teil, um Falschparker auf die gefährliche Situation aufmerksam zu machen.