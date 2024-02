Feuer in Bonn Angeklagter nach Brand im Motel One im dritten Anlauf bestraft

Bonn · Fünf Jahre nach dem Brand am Motel One in Bonn stand der Angeklagte erneut vor Gericht. Der Grund: Zwei vorausgegangene Urteile des Bonner Landgerichts waren nach der Revision jeweils vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe aufgehoben worden.

26.02.2024 , 16:15 Uhr

2019 kam es zu einem Brand am Motel One an der Berliner Freiheit. Fünf Jahre später gibt es nun auch für den zweiten Täter ein Urteil. Foto: Ulrich Felsmann

Von Leif Kubik

Fast fünf Jahre nach dem Brand am Motel One: Nach dem dritten Anlauf ist der Vorwurf der Brandstiftung nun vom Tisch: Vor der 7. Großen Strafkammer wurde ein 27 Jahre alter Angeklagter nurmehr wegen vorsätzlichen Vollrausches zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt. Die Kammer konnte nicht ausschließen, dass der erheblich alkoholisierte Mann zum Tatzeitpunkt zur Tatzeit im Zustand der Schuldunfähigkeit war. In einer ersten Gerichtsverhandlung war der Mann im September 2020 noch wegen Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden.