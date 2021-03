21-Jähriger in Bonn vor Gericht : Zigarette soll verheerenden Brand im Weihers Eck ausgelöst haben

21-Jähriger in Bonn vor Gericht

Bonn Ein 21-jähriger Mann aus dem Sauerland muss sich demnächst wegen fahrlässiger Brandstiftung vor Gericht verantworten. Er steht unter Verdacht, für das Feuer in der Gaststätte Weihers Eck in der Bonner Altstadt verantwortlich zu sein.

Vor zwei Jahren am 28. Juni brannte es im Gebäude der Gaststätte Weihers Eck in der Maxstraße. Nun muss sich voraussichtlich im April ein 21-jähriger Sauerländer wegen fahrlässiger Brandstiftung vor dem Bonner Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er das Feuer während einer Übernachtung in dem angeschlossenen Hotel verursachte, weil er eine Zigarette nicht vollständig ausgedrückt hatte.