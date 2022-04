Person springt aus Obergeschoss : Vier Verletzte bei Wohnungsbrand in Bonn-Castell

Eine Erdgeschosswohnung im Sigambrerweg in Bonn-Castell stand lichterloh in Flammen. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Im Sigambrerweg in Bonn-Castell stand am Montag eine Erdgeschosswohnung in Flammen. Vier Personen wurden bei dem Brand verletzt. Eine davon rettete sich durch einen Sprung aus dem Obergeschoss vor dem Feuer.



Bei einem Brand in einer Wohnung Bonn-Castell sind am Montagmittag vier Menschen verletzt worden. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Erdgeschosswohnung des Wohnhauses mit drei Geschossen bereits voll in Flammen. Eine Person war aus einem Obergeschoss aus dem Haus gesprungen, um sich vor dem Feuer zu retten. Zu Anfang war nicht klar, wie viele Personen sich noch im Haus befinden.

Der Bewohner der brennenden Erdgeschosswohnung befand sich bereits auf der Straße. Zwei Hausbewohner wurden von den Feuerwehrleuten aus dem Haus geführt. Zwei von den vier verletzten Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, auch der aus dem Haus gesprungene Bewohner musste in die Klinik. Die Ursache für den Brand ist noch nicht klar.

Das Haus gilt nach dem Brand als unbewohnbar, so die Feuerwehr. Der Rauch habe sich über die Wohnung hinweg auf die angrenzenden Wohnungen und das Treppenhaus ausgebreitet und die Räume stark beschädigt.

