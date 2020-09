Wohnungen unbewohnbar : Mülltonnen geraten vor Wohnhaus in Bonn-Dransdorf in Brand

Mülltonnen geraten vor Wohnhaus in Bonn-Dransdorf in Brand

Auf der Alfterer Straße in Bonn-Dransdorf hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Vor einem Wohnhaus in Bonn-Dransdorf auf der Alfterer Straße haben am frühen Mittwochmorgen mehrere Mülltonnen gebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung sind die Wohnungen des Hauses vorerst nicht bewohnbar.

Anwohner der Alfterer Straße in Bonn-Dransdorf haben in der Nacht auf Mittwoch gegen 4 Uhr brennende Mülltonnen vor einem Wohnhaus bemerkt und diese der Feuerwehr gemeldet. Da den Einsatzkräften bereits auf der Anfahrt die Information vorlag, dass am selben Gebäude Fenster geöffnet seien, wurde die Alarmstufe erhöht.