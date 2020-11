An der Grenze zu Alfter : Feuer in Kleingartensiedlung in Bonn-Dransdorf ausgebrochen

Schrebergärten in Bonn-Dransdorf an der Grenze zu Alfter stehen in Flammen. Foto: Matthias Kehrein

Bonn/Alfter In einer Kleingartensiedlung in Bonn-Dransdorf an der Grenze zu Alfter ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr befindet sich derzeit im Großeinsatz. Bereits Ende September hatten hier vier Gartenlauben gebrannt.



In einer Kleingartensiedlung in Bonn-Dransdorf an der Grenze zu Alfter ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Bereits Ende September hatten hier vier Gartenlauben gebrannt.

Die Feuerwehren Bonn und Alfter befinden sich seit etwa 17.30 Uhr im Großeinsatz. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Die K12n ist aktuell beidseitig gesperrt. In Folge des Umleitungsverkehrs staut es sich auch im Ortskern Alfter.

Weitere Berichterstattung folgt.

