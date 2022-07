Feuer griff über : Spielhaus in Dransdorf bei Brand stark beschädigt

Symbolbild. Foto: dpa/David Inderlied

Bonn Bei einem Brand in Bonn-Dransdorf wurde das städtische Spielhaus an der Mörikestraße stark beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen.



Die Bonner Polizei ermittelt in einem Fall von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung in Bonn-Dransdorf. In der Nacht zu Donnerstag gerieten gegen 0.30 Uhr in der Mörikestraße zunächst ein Müllcontainer sowie ein Motorroller in Brand, teilt die Polizei mit. Das Feuer griff auf das direkt angrenzende städtische Spielhaus über und beschädigte dieses stark, bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte.

„Anwohner meldeten, dass mehrere Personen nach dem Ausbruch des Feuers von dem Gelände in Richtung Lenaustraße weggelaufen sein sollen“, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Eine direkt angelaufene Fahndung führte zu keinem Erfolg. Zwar seien mehrere Personen kontrolliert worden, allerdings ergab sich gegen diese kein Tatverdacht.