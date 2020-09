Anbau fängt Feuer : Drei Verletzte bei Feuer an Mehrfamilienhaus in Dransdorf

Der Anbau eines Einfamilienhauses in Bonn-Dransdorf hat am Donnerstagmorgen gebrannt. Foto: Matthias Kehrein

Bonn-Dransdorf Ein Mehrfamilienhaus in der Siemensstraße in Bonn-Dransdorf hat am Donnerstagmorgen gebrannt. Das Feuer war zunächst in einem Anbau ausgebrochen. Drei Personen wurden verletzt.



In einem Mehrfamilienhaus in der Siemensstraße in Dransdorf hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, war das Feuer zunächst auf der Rückseite des Hauses in einem Anbau ausgebrochen. Die Rauchentwicklung griff auf das gesamte Gebäude über.

Beim Eintreffen der Feuerwehr kurz nach 9.30 Uhr hatten bereits einige der 23 Bewohner das Haus verlassen. Weitere drei Personen konnten von den Einsatzkräften aus dem Gebäude befreit werden. Sie wurden verletzt und durch den Rettungsdienst betreut.

