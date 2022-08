Feuerwehreinsatz in Bonn : Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand im Bonner Talweg

Feuerwehreinsatz in Bonn

Der Dachstuhl eines Gebäudes im Bonner Talweg steht in Flammen. Foto: Matthias Kehrein

Update Bonn Die Feuerwehr Bonn ist am Sonntag zu einem Brand im Bonner Talweg ausgerückt. Seit den Mittagstunden stand dort der Dachstuhl eines Eckhauses in Flammen. Erst zum frühen Abend konnte das Feuer gelöscht werden.

Die Feuerwehr Bonn ist am Sonntagmittag gegen 14.20 Uhr zu einem Brand in einem Eckhaus im Bonner Talweg ausgerückt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Bonn mitteilte, war zu diesem Zeitpunkt ein Feuer auf dem obersten Balkon des Hauses am Bonner Talweg Ecke Bismarckstraße/Königstraße ausgebrochen. Die Flammen griffen auf das Dachgeschoss über.