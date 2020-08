Lievelingsweg in Bonn : Zimmer in Seniorenheim am alten Poststadion ausgebrannt

Am Samstagmorgen hat es einen Brand in einem Seniorenheim in der Bonner Nordstadt gegeben. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Am Samstagmorgen ist ein Zimmer im Zentrum für Betreuung und Pflege am alten Postlager in der Bonner Nordstadt ausgebrannt. Zur gleichen Zeit hat es einen medizinischen Notfall in einem anderen Bereich des Seniorenheims gegeben.



Am Samstagmorgen hat es einen Brand im Zentrum für Betreuung und Pflege am alten Poststadion in Bonn gegeben. Gegen 7.39 Uhr wurde die Bonner Feuerwehr durch eine automatische Brandmeldeanlage alarmiert, sodass die Einsatzkräfte sofort ausrücken und das Feuer löschen konnten.

Wie Martin Haselbauer von der Feuerwehr Bonn vor Ort mitteilte, war das Feuer in einem Zimmer eines Bewohners aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Der Rauch hat sich daraufhin auf den anliegenden Flur ausgebreitet.

Die Pflegekräfte des Seniorenheims hätten vorbildlich reagiert, so Haselbauer. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr waren die Bewohner aus dem betroffenen Bereich evakuiert worden. Da die Evakuierung in einem rückwärtigen Bereich aufgrund der Rauchentwicklung im Flur nicht mehr möglich war, mussten zwei Bewohner zusammen mit jeweils einer Pflegekraft in den Räumen verharren bis der Rauch aus dem Gebäude entfernt war.

Etwa neun Personen sollen durch den Brand teils mittelschwere Verletzungen erlitten haben. Sie werden derzeit von den Rettungskräften betreut. Zeitgleich hat es einen medizinischen Notfall in einem anderen Bereich des Gebäudes gegeben. Die betroffene Frau wurde durch weitere Rettungskräfte behandelt.

