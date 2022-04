Endenicher Straße : Keine Verletzten bei Wohnungsbrand in Bonn

Keine Verletzten bei Wohnungsbrand in Bonn

Bei dem Brand in der Endenicher Straße gab es keine Verletzten (Symbolbild). Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Bonner Feuerwehr musste am Freitagabend eine brennende Erdgeschosswohnung an der Endenicher Straße löschen. Bei dem Brand wurde Niemand verletzt.

Gegen 18 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bonn am Karfreitag aufgrund eines Wohnungsbrandes an der Endenicher Straße in Bonn aus.