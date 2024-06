Einsatz an der Goebenstraße Feuerwehr rettet fünf Menschen bei Brand in der Südstadt - zwei Verletzte

In der Nacht zum Sonntag ist es gegen 2.05 Uhr in einem Wohnhaus in der Goebenstrasse in der Bonner Südstadt zu einem Brand gekommen. Das teilte die Feuerwehr mit. Anwohnerinnen und Anwohner hatten demnach zunächst eine Rauchentwicklung im Haus gemeldet. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache in einer Küche im Erdgeschoss ausgebrochen und hatte für eine Rauchentwicklung im Treppenhaus gesorgt.