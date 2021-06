Starke Rauchentwicklung : Polizei geht nach Feuer in Bonner Hotel von Brandstiftung aus

Am Montagmorgen ist es in einem Hotel in der Langgasse in der Bonner Innenstadt zu einem Brand gekommen. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Foto: Ulrich Felsmann

Update Bonn In der Lobby eines Hotels in der Bonner Langgasse ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Die Polizei geht mittlerweile von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise.

In einem Hotel in der Langgasse in Bonn ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Aus bislang unbekannter Ursache brannte es gegen 2.30 Uhr morgens in der Lobby im Erdgeschoss. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung im Hotel. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um Brandstiftung, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Bislang Unbekannte sollen demnach an der Rezeption ein Feuer gelegt haben.